Antalyaspor, transfer tahtasının kapanmasına yol açan Zymer Bytyqi'nin şikayetiyle başlayan krizle uğraşırken, FIFA'dan gelen ikinci bir kötü haberle sarsıldı. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen Britt Assombalonga’nın alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurması sonucunda kulübe ikinci bir transfer engeli cezası daha verildi. Bu gelişmeyle birlikte Kırmızı-Beyazlılar, FIFA'daki dosya sayısını ikiye çıkardı ve transfer engelini aşmak için gerekli olan meblağ 2 milyon Euro'yu buldu.

Ödemeler artıyor

Ajansspor'un haberine göre, Assombalonga'nın şikayeti üzerine Antalyaspor, oyuncuya 4 aylık alacağı olan yaklaşık 250 bin Euro'yu ödemek zorunda kaldı. Zymer Bytyqi'nin şikayeti nedeniyle FIFA tarafından belirlenen 1.7 milyon Euro'luk ceza ise henüz çözülememiş durumda. Kulüp, Kosovalı futbolcuyla yaptığı pazarlıklarla bu sorunu çözmeye çalışsa da, henüz bir anlaşma sağlanamadı. Antalyaspor, Bytyqi'nin temsilcisine yeni bir ödeme planı sunarak bu hafta içinde anlaşmaya varmayı hedefliyor.

Bu arada, Antalyaspor'un transfer engeli nedeniyle lisansını çıkaramadığı Andros Townsend, FIFA’daki dosyaların çözülmesini bekliyor. Eğer Bytyqi ve Assombalonga dosyaları çözülemezse, Townsend Kırmızı-Beyazlı formayı giyemeyecek.

İki oyuncu daha ödeme bekliyor

Antalyaspor’un FIFA ile olan sorunları bununla da sınırlı kalmayabilir. İsrail futbolcusu Sagiv Jehezkel ve Deni Milosevic’in de alacakları için kulübü FIFA’ya şikayet ettiği ve bu şikayetlerin de kısa süre içinde sonuçlanabileceği belirtiliyor. Eğer bu oyuncularla da anlaşma sağlanamazsa, Antalyaspor’a yeni transfer engelleri gelebilir.

Kulüp, mevcut transfer engelini kaldırmak ve yeni engellerin önüne geçmek için yoğun bir şekilde çalışıyor, ancak bu süreçte mali zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda. Bu durum, Antalyaspor’un sezon hazırlıklarını ve transfer planlamasını olumsuz etkiliyor.