İngiltere'nin Norwood şehrinde yaşayan 45 yaşındaki Talia Smith, idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için aldığı antibiyotik Cipro'nun hayatını nasıl kararttığını paylaştı. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdüren ve düzenli olarak egzersiz yapan Smith, üç tabletin ardından vücudunda şiddetli kas ağrıları, hareket zorlukları ve sertleşme yaşamaya başladı. Ancak doktorlar, yaşadığı sorunlara dair herhangi bir açıklama yapmadı.

İlaçla gelen sancılı değişim

Talia Smith, aktif bir yaşam sürerken, 2021'de idrar yolu enfeksiyonunu tedavi etmek için reçetelenen Cipro antibiyotiğini aldıktan sonra durumu hızla kötüleşti. Kas ağrıları ve sertleşme ile başlayan belirtiler, Smith'in kendi başına duş almasını veya yiyecekleri çiğneyip yutmasını zorlaştıracak kadar ilerledi. Ancak hastaneye başvurduğunda, doktorlar kendisine etkili bir tedavi sunamayarak durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Cipro’nun yan etkileri nedir?

Florokinolon sınıfına ait olan ve yaygın şekilde reçete edilen Cipro antibiyotikleri, ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Tendon kopması ve sinir hasarına kadar uzanabilen bu etkiler, her yıl milyonlarca kişiye reçete edilen ilaçlar arasında yer alıyor. Talia Smith’in yaşadığı bu trajik durum, söz konusu ilaçların potansiyel tehlikelerine dair daha fazla farkındalık oluşmasına neden oldu.

Yapılan araştırmalar, Cipro’nun özellikle yaşlılar ve motor sorunları yaşayan bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, antibiyotikleri gereksiz yere kullanmanın, tedavi edilebilir enfeksiyonlarla mücadeleyi zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor.