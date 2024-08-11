Manisa'nın Salihli ilçesinin bulunduğu yer ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Sardes Antik Kenti, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuruyla birlikte büyüleyici görüntülere sahne oldu. Her yıl ağustos ayında gerçekleşen bu meteor yağmuru, 5000 yıllık geçmişe sahip olan ve Lidya krallığına başkentlik yapan Sardes Antik Kenti'nde gözlendi. Antik kent, Roma ve Bizans'ın önemli bir yerleşim merkezi olarak bilinmektedir.

Şehrin ışıklarından uzak bir saklama yeri almak, Sardes Antik Kenti'ni astrofotoğrafçılar için de çekici bir hale getiriyor. Özellikle Artemis Tapınağı ve Gymnasium, Samanyolu galaksisi ve Perseid meteor yağmurunun kesişme noktası oldu. Timelapse sistemiyle çekilen görüntülerde, kapsamlı meteor Sardes Antik Kenti'nin karanlık semalarında adeta bir gökyüzü şöleni sundu.