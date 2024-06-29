Katipler, Antik Mısır'da devlet yönetiminin belkemiği olarak kabul edilirken, kemik sağlıklarını koruyamamış görünüyor.

Katiplerin kemik ve eklem sorunları

Abusir bölgesinde, MÖ 2700 ila 2180 yıllarında gömülmüş 69 yetişkin erkeğin mumyalanmış kalıntıları üzerinde yapılan incelemeler, 30'unun katip olduğunu belirledi. Mezarların konumu ve kullanılan malzemeler, bu kişilerin kim olduğunu anlamayı sağladı.

Araştırmacılar, katiplerin sağ köprücük kemiği, omuz ve başparmaklarında osteoartrit bulguları tespit etti. Sürekli yazı yazmaktan kaynaklanan bu sorunlar, pazu kemiği, sol kalça kemiği ve diz kapaklarında da fiziksel stres belirtileri gösterdi. Katiplerin omurgasında ve boyun çevresinde de kireçlenmeye rastlandı.

Çalışmanın detayları

Katiplerin çene eklemlerinde aşırı yüklenme bulguları, kamıştan yapılmış kalemlerin uçlarını fırça haline getirmek için çiğnemelerinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak bazı bilim insanları, bu eylemin dişlerde de iz bırakması gerektiğini belirtiyor.

Birmingham Üniversitesi'nden Prof. Alice Roberts, bu değişikliklerin doğrudan meslekle ilişkilendirilmesinin zor olduğunu vurguluyor. Araştırmacılar ise sürecin başında olduklarını ve diğer bölgelerde gömülü katiplerin kalıntılarını incelemeyi planladıklarını belirtiyor.

Yeni bakış açısı ve gelecek araştırmalar

Veronika Dulíková, katiplerin "devlet yönetiminin belkemiği" olduğunu vurgularken, araştırma, onların kemik sağlığını koruyamadıklarını gösteriyor. Çalışmanın başyazarı Petra Brukner Havelková, katiplerin fiziksel aktivitelerine dair ilk bakış açısını sunduklarını ve varsayımlarını doğrulamayı planladıklarını ifade ediyor.