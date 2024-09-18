Shakespeare'in efsanevi aşk hikayesi "Antonius ve Kleopatra", 13 Ekim 2024, Pazar günü saat 20:00’de AKM Yunus Emre Salonu'nda izleyicilerle buluşuyor. İhtiras, güç ve ihanetin iç içe geçtiği bu zamansız eserde, Roma generali Antonius ile Mısır kraliçesi Kleopatra arasındaki tutkulu aşkın destanı sahneye taşınıyor.

Dönem kostümleri ve büyüleyici sahne tasarımıyla göz dolduran bu klasik eser, izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşatacak. Tarihi ve dramatik unsurların yoğun olduğu bu oyun, tiyatroseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik.