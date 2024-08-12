Seri üretim başladı: Foxconn'dan tam kapasiteyle çalışma

Apple'ın Tayvanlı tedarikçisi Foxconn, uzun süredir merakla beklenen iPhone 16 modellerinin seri üretimine başladı. Çin'de bulunan üretim tesislerinde kapasiteyi artırmak için yeni işe alımlar gerçekleştiren Foxconn, üretimi tam hızla sürdürüyor. Sektör kaynakları, üretim sürecinde herhangi bir gecikme veya aksama yaşanmayacağını ve iPhone 16'nın planlandığı gibi piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

Geçmişteki gecikmelerden ders alındı

Geçmiş yıllarda bazı iPhone modellerinin üretiminde yaşanan aksaklıklar, satış tarihinin ertelenmesine neden olmuştu. Ancak bu yıl, Apple ve tedarikçileri, üretim sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Uzmanlar, iPhone 16 modellerinin planlanan tarihte piyasaya sürüleceğini ve kullanıcılarla buluşacağını vurguluyor.

Yüksek satış beklentileri: iPhone 16, iPhone 15’i geride bırakacak mı?

Apple, iPhone 16 serisinin satış performansından oldukça umutlu. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, şirket iPhone 16 sevkiyatlarının iPhone 15 sevkiyatlarından yüzde 10 daha fazla olmasını bekliyor. Bu tahminler, yaklaşık 90 milyon cihazın satılması anlamına geliyor ve Apple’ın bu konuda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

Tanıtım ve satış tarihleri

Apple, yeni iPhone modellerini genellikle eylül ayının ikinci salı günü tanıtıyor. Bu yıl da geleneği bozmayan şirketin, iPhone 16 modellerini 10 Eylül Salı günü düzenlenecek bir etkinlikle duyurması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl iPhone 15’in 22 Eylül’de ön siparişe açıldığı ve 29 Eylül’de mağazalarda yerini aldığı göz önünde bulundurulduğunda, iPhone 16’nın da benzer bir takvimle kullanıcılarla buluşması bekleniyor.