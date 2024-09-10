Arabanın Çarptığı Kadın Can Verdi Araçların Duyarsızlığı Dikkat Çekti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına hafif ticari aracın çarpması sonucu 68 yaşındaki Bakiye Yılmaz hayatını kaybetti. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde yaşanan korkunç anlar ile olay yerindeki araçların duyarsızlığı dikkat çekti.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, Zümrüt Mahallesi'nde markete gitmek üzere evinden çıkan Bakiye Yılmaz, yolun karşısına geçmek istediği sırada plakası henüz tespit edilemeyen bir hafif ticari araç tarafından çarpıldı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz yola savrulurken, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Bakiye Yılmaz’ın yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın hızla yaklaşması nedeniyle beklemek zorunda kaldığı görülüyor. Bir anlık fırsattan yararlanarak karşıya geçmeye çalışan Yılmaz, sol şeritten gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla yola savruluyor. Yılmaz’ın yere yığılmasının ardından olay yerinden geçen araçların hiçbiri durmadan yoluna devam etti.

Olayın ardından ilgili çalışmalar başlatıldı

Kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, kazaya karışan aracın sürücüsünün tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.