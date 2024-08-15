Quick Finans ve SmartIQ işbirliğiyle hazırlanan rapor, sıfır araçlarda yapılan kampanyaların 2. el otomobil ve hafif ticari araç pazarını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Rapora göre, Temmuz 2024'te 2. el araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında daraldı.

2. el pazarında daralma

2024 yılı Temmuz ayında, 2. el otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz dönemi toplamında ise satışlar geçen yıla kıyasla yüzde 0,1 artışla 672 bin 18 adet oldu. Ancak bir önceki aya göre yaşanan yüzde 11,48 daralma, Haziran ayında yapılan sıfır araç kampanyalarının etkisiyle talebin öne çekilmesinden kaynaklandı.

Segmentlere göre satış verileri

Haziran ayında, özellikle B, C, D, E segmenti araç satışlarında, iş günü açısından daha kısa olan Temmuz ayında yüzde 20 oranında artış görüldü. Ancak, yılın ilk 7 ayı ile karşılaştırıldığında bu segmentte yüzde 14 düşüş kaydedildi.

Sıfır araçlarda beklenen fiyat artışları nedeniyle, özellikle düşük kilometreli ve genç yaştaki 2. el araçlara olan talebin artması bekleniyor. Haziran ayında 17 bin 454 adet olarak gerçekleşen sıfır araç muadili B, C, D, E segmenti ikinci el araç satışı, Temmuz ayında yüzde 39 artarak 24 bin 312 adede ulaştı.

İkinci el araç fiyatları ve piyasa beklentileri

Temmuz ayında ikinci el araç fiyatları, yıl boyunca olduğu gibi yatay seyrini korudu. Bununla birlikte, sıfır araç kampanyalarını kaçıran tüketicilerin, fiyatların artmaya başlamasıyla ikinci ele yöneldiği gözlemlendi. Haziran ayında sıfır muadili araçların stokta kalma süresi 38 gün iken, bu süre Temmuz ayında 41 gün oldu.

Ticari araç pazarı canlanıyor

2024'ün Haziran ayında dip noktayı gören ikinci el ticari araç pazarı, Temmuz ayında 59 bin 190 adede ulaşarak bir önceki aya göre yüzde 30 oranında, 2023'ün Haziran ayına göre ise yüzde 10 oranında artış gösterdi. Bu canlanma, sıfır araç kampanyalarının etkisinin azalmasıyla birlikte ikinci el araçlara olan talebin yeniden artacağını işaret ediyor.