Eskişehir'de 25 yaşındaki Tuğba Koç’un aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulunması olayının ardından, ailenin avukatı Av. Dr. Ali Önal, sosyal medyada yayılan asılsız iddialara yönelik sert bir açıklama yaptı. Önal, dedikodu niteliğindeki söylemler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Olayın arka planı

Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi'nde 3 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen trajik olayda, Tuğba Koç evinin önünde park halindeki aracının arka koltuğunda ölü bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemelerde Koç’un boğazının kesildiği belirlenmişti. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı olayın cinayet mi, intihar mı olduğu konusunda soruşturma başlattı. Koç’un eşi A.K. olayın ardından gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukatın açıklaması

Av. Dr. Ali Önal, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayımlanan dedikodu niteliğindeki yorumlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Önal, şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde, anonim hesaplar aracılığıyla olay hakkında gerçek dışı yorumlar yapılmakta. Bu durum, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemektedir. Otopsi sonuçları henüz açıklanmamışken, olayın niteliği hakkında bilgi kirliliği oluşturulmakta ve bu da soruşturmanın gizliliğini ihlal etmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesi gereğince, bu tür ihlaller suç teşkil etmektedir.”

Önal, açıklamasına devam ederek, olayı soruşturan yetkili makamların süreçleri takip ettiğini belirtti ve ekledi:

“Sürekli olarak bazı kimseler veya anonim hesaplar tarafından yapılan açıklamalar, hem soruşturma sürecini olumsuz etkiliyor hem de acılı ailenin yaşadığı sıkıntıyı artırıyor. Bu durum, Tuğba Koç’un hatırasına hakaret anlamına gelmektedir ve suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, bu tür söylemlerden kaçınılması ve bilgi sahibi olanların yetkili makamlara başvuruda bulunması gerekmektedir.”