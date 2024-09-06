Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Ş.E. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Operasyonun detayları 

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı operasyon kapsamında, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E.’nin izini sürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda Ş.E.’nin Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklandı 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA