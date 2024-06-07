İSTANBUL (AA) - Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay, "Hizmete sunduğumuz Aras Global platform ile tüm lojistik partnerler ve e-ticaret firmaları tek bir çatı altında buluşturulurken pürüzsüz bir entegrasyonla bütünsel bir kargo gönderim süreç yönetimi sağlandı." ifadelerini kullandı.



Aras Kargo, Worldef İstanbul 2024 E-Ticaret Fuarı'nda, Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinin açığa çıkmasına katkı sağlayacak yeni hizmeti Aras Global platformunu duyurdu.

Platformla her ölçekten e-ticaret şirketi ve bireysel kullanıcılar, tek bir site üzerinden farklı lojistik sağlayıcılardan anında fiyat ve gönderim zamanı alabilecek.

Kullanıcılar, dünyanın önde gelen e-pazaryerleri entegrasyonu sayesinde, ürünlerinin gönderim sürecini yönetip takip edebilecek ve platformun altyapısıyla yurt dışına e-ihracat yapmak ve kargo göndermek kolaylaşacak.

Etkinlikte konuşan Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay, platformun, tüm lojistik partnerlerini ve e-ticaret firmalarını tek bir çatı altında buluşturduğunu belirterek, pürüzsüz bir entegrasyonla bütünsel bir kargo gönderim süreç yönetimi sağladığını söyledi.

Bugün itibarıyla arasglobalcargo.com sitesinden hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Altınay, "Aras Kargo olarak, bugün Avrupa lojistik devi Avusturya Postanesi şemsiyesi altında, Almanya'dan Çin'e kadar uzanan kesintisiz ağımızla iş ortaklarımıza uçtan uca hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinin gerçekleşmesi için Türkiye’den e-ticaret işletmelerini yurt dışına taşıyacak bir köprüye ihtiyaç olduğunu görmüş, bu potansiyeli canlandıracak bir altyapı sunmak üzere, geçtiğimiz yıl Aras Global’i kurarak uluslararası pazarlara açılma stratejimizde önemli bir atılım gerçekleştirmiştik." diye konuştu.

- "Tam entegrasyonla verimlilik ve kolaylık sağlayacak"

Aras Global'i yeni bir platforma dönüştürdüklerini duyurmak için fuara katıldıklarını aktaran Altınay, "Teknolojide ulaştığımız yetkinliğimizle Avrupa’ya sektörel teknoloji ihraç eden Aras Digital iştirakimiz tarafından geliştirilen platformumuz sayesinde Türkiye’nin ihracatta imza attığı atılıma, e-ihracat alanında katkı sunacağımız için kıvançlıyız." ifadelerini kullandı.

Altınay, platformun kurumsal iş ortaklarının sistemlerine tam entegrasyonla süreç yönetimine verimlilik ve kolaylık sağlayacağına işaret ederek, "Adresinizden tüm dünyaya" diyerek hayata geçirdikleri Aras Global'in ilk etapta dünyanın popüler e-pazaryerlerinden Etsy, Amazon ve Ebay ile işbirliğini başlattıklarını kaydetti.

İlerleyen dönemde e-pazaryerlerinin sayısını hızla artıracaklarına dikkati çeken Altınay, "Türkiye’den kargo göndermek isteyen e-ihracat firmaları ve bireysel kullanıcılar, Aras Kargo’nun global ölçekli lojistik partnerleri olan Fedex, UPS, DHL ve Starex Global’in yanı sıra Aras Kargo’nun farklı destinasyonlara yönelik çözümleri sayesinde anında fiyat ve gönderim zamanı bilgisi alarak süreç yönetebilecek. Proforma/invoice oluşturma, kredi kartı ile ödeme, gönderiye ait statü kodlarının ilgili pazaryerine entegrasyonu ve takibi gibi avantajlarla gönderim süreci de kolaylaşacak." değerlendirmesini yaptı.​​​​​​​

Altınay, geçen yıl Azerbaycan'ın önde gelen kargo şirketlerinden Starex'in yüzde 75 hissesini alarak ülkede Aras Kargo Global markasıyla hizmet vermeye başladıklarını hatırlatarak, "Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarıyla iş ortaklığı yapan ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon adet kargoyu Azerbaycan’a taşıyan Aras Kargo, uzun vadede Azerbaycan’ın lider kargo şirketi olmayı, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi yakın pazarlara uzun vadeli bir perspektifle yatırım yapmayı hedefliyor." açıklamasında bulundu.

- "e-ihracatı kolaylaştıracak bir dijital platform"

Aras Kargo'nun globalleşme alanındaki en büyük adımlarından bir tanesini attıklarını belirten Altınay, "Aras Kargo bildiğiniz üzere son iki yıldır globalleşme yolunda ciddi adımlar atıyor. Stalis Global’i, Azerbaycanlı, Azerbaycan lider firmalarından bir tanesini satın alarak Türk Cumhuriyetlerine ilk girişimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Altınay, geçen sene itibarıyla yaklaşık 5 milyon kargonun transferini Türkiye'den Azerbaycan'a ihracat kapsamında gerçekleştikleri bilgisini paylaşarak şöyle devam etti:

"Starex Global ile Azerbaycan'dan başlayan adımlarımızı Türkmenistan'da, Özbekistan'da ve diğer Türk Cumhuriyetleri hızlıca yaygınlaştıracağız. Doğu Avrupa ülkelerinde de yakın bir zamanda transferlerimizi ve servislerimizi açacağız. Aras Global Kargo hem global pazar yerleriyle entegre hem de sadece Starex Global veya Aras Kargo'nun ekosistemleriyle değil, global kargo firmaları olan DHL, UPS'ye de bir pazar yeri mantığıyla çalışacak ve KOBİ'lerin tek bir tuşla Türkiye'den yurt dışına e-ihracat yapacak, yapmalarını kolaylaştıracak bir dijital platform."

Platformdaki gönderim sürecinden de bahseden Altınay, kullanıcıların sistem tarafından verilen bir anahtar kodla işlemlerini kolaylıkla yürüteceğini ve bu kodla Türkiye'deki herhangi bir Aras Kargo şubesinden gönderim yapabileceğini belirtti.

- "Öncelikle yakın pazarları hedefliyoruz"

Altınay, öncelikle yakın pazarları hedeflediklerini söyleyerek, "Türk Cumhuriyetleri ilk hedefimiz ve Austrian Post bünyesinde olan Slovakya, Slovenya, Macaristan, Bulgaristan, Hırvatistan gibi ülkelerde bizim Austrian Post’un kendi iştiraki olan Express One adı altındaki şirketlerimiz var. Bu yılın sonuna doğru burada çok ciddi ve düzgün servisler açarak ilk önce Doğu Avrupa'yı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ondan sonra globalleşme adımlarıyla Çin'den ve Amerika'dan da servislerinin başlayacağını dile getiren Altınay, "Aslında Aras Kargo'nun bu ilk adımı. Yakın coğrafyadan başlayarak bu servis ağımızı genişletip tüm dünyayı kapsamak, en kısa zamandaki hedefimiz." diye konuştu.