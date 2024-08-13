Türk-Alman Üniversitesi’nden İktisatçı Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu’nun gerçekleştirdiği araştırma, TEPAV Tartışma Tebliğleri Serisi içeriğinde, “Türkiye’de maaş ve ücretlerin asgari ücrete yakınsaması ve ilgili gelir dağılımı sorunlarını” inceledi.

Kibritçioğlu’nun gerçekleştirdiği yeni araştırma, Türkiye’deki maaş ve ücretlerin hızla asgari ücret seviyesine yaklaştığını ve bu durumun gelir dağılımında ciddi sorunlara yol açtığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre asgari ücretlilerin yıllar içinde toplam sigortalı çalışanlara oranı düştü.

"Asgari ücret yükseldi ama diğer ücretle buna uyum sağlayamadı"

Araştırmada özellikle son yıllarda artan enflasyonun etkisiyle asgari ücretin yükseltildiğini ancak diğer maaş ve ücret gruplarının bu artışa uyum sağlayamadığı öne çıktı. Bu durum, geniş bir kesimde gerçek (reel) gelir kaybına ve maddi zorluklara neden oluyor.

Prof. Kibritçioğlu, mevcut sosyal güvenlik ve asgari ücret sisteminin yeniden ele alınarak çalışanlar lehine reforma tabi tutulması gerektiğini söyledi. Çalışmasında daha adil bir gelir dağılımı sağlamak amacıyla “çoklu asgari ücret sistemi” gibi yenilikçi politikaların uygulanmasını önerdi.

Araştırma özellikle emeklilerin aylıklarının ve imalat sanayi ile kamu çalışanlarının maaşlarının asgari ücretin yanı sıra kişi başına düşen milli gelirin de altında kaldığını ortaya koyuyor. Bu olumsuz gelişme, çalışmada aylıkları dikkate alınan yaklaşık 20 milyon aktif ve pasif SGK sigortalısını kapsıyor.

İmalat sanayiinde ücret asgari ücret seviyesine düştü

Araştırmada, emekli maaşlarındaki erimenin asgari ücretin altına indiği hesaplanırken, imalat sanayiinde çalışanların ücretlerinin de 2000’li yıllarda asgari ücret düzeyine yaklaştığı görüldü.

Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu’nun araştırması Türkiye’de geniş bir kesimin ekonomik refahını artırmak ve gelir dağılımını iyileştirmek için köklü değişikliklerin gerekliliğini ortaya koydu.

Asgari ücretle çalışanların yanı sıra diğer gelir gruplarının da hak ettikleri düzeyde gelir elde edebilmeleri için atılacak adımlar, ülke genelinde daha sürdürülebilir bir ekonomik yapının inşası açısından büyük önem taşıyor.