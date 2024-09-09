Türkiye’yi konu alan ve 5 bin 400 katılımcıyla yürütülen yeni bir araştırma, Türkiye’de beş kişiden ikisinin kendi işini kurmak istediğini ortaya koydu. Z ve Y kuşaklarının beklenti ve öğrenme alışkanlıklarını inceleyen araştırma, ekonomik istikrar başlığının, kuşak ya da ülke fark etmeksizin tüm katılımcıların ortak önceliği olduğunu gösterdi.

Preply, Kuşaklar Arası Beklenti ve Öğrenme Alışkanlıkları Araştırması gerçekleştirdi. Dokuz ülkede, 5 bin 400 katılımcıyla yürütülen araştırmaya göre Türkiye’deki beş kişiden ikisi, kendi işini kurmak istediğini söyledi. Türkiye’nin yanı sıra Arjantin ve Meksika’daki katılımcılar da iş kurmayı hayattaki beklentileri içinde ilk üç sırada konumlandırdı.

Yabancı dil öğrenmek, gelişim öncelikleri arasında ilk sırada

Araştırma, dünyanın dört bir yanında, farklı kültürlerdeki katılımcıların profesyonel gelişimleri için nasıl alışkanlıklar benimsediklerini de ortaya koydu. İngilizce özel ders alma platformu Preply tarafından yapılan Preply Kuşaklar Arası Beklenti ve Öğrenme Alışkanlıkları Araştırması’nda, profesyonel gelişimi için yeni bir konu ve yetenekte kendini geliştirenlerin yüzde 29’u, dil öğrenmeyi halihazırda tercih ettikleri gelişim yöntemi olarak seçti. Dil öğrenmeyi yapay zekâ araçları izlerken, teknoloji becerileri üçüncü sırada geldi.

“Dil öğrenme becerisi her ekonomide değerli bir unsur olmayı sürdürüyor”

Ortaya çıkan bulguları değerlendiren Chicago Üniversitesi'nde Dilbilim Profesörü ve Preply Dil Uzmanı Dr. Melissa Baese Berk, “Bu kadar çok kişinin profesyonel gelişim için farklı diller öğrenmesi ve yapay zekâ becerileri edinmesi hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü dil öğrenme becerisi her ekonomide değerli bir unsur olmayı sürdürürken; katılımcıların birçoğu da ek bir dil bildiğini söylemesine rağmen gelişmeye devam ediyor. Bunu tüm kuşak ve coğrafyalarda saptamak mümkün” dedi.

Tüm katılımcıların ortak hedefi finansal istikrar

ABD, Almanya, İspanya, Polonya, Meksika, Arjantin, Japonya, Güney Kore ve Türkiye’den 5 bin 400’ü aşkın katılımcıyla yürütülen araştırmada katılımcıların çoğu, hayattan en önemli beklentilerinin finansal istikrar olduğunu ifade etti.

Türkiye’deki katılımcılar ise Z ve Y kuşağı fark etmeksizin, en önemli önceliklerinin kariyer olduğunu vurguladı. Küresel çapta milenyum kuşağının yüzde 64’ü finansal istikrarı en önemli beklentisi olarak sayarken, Z kuşağının yüzde 59’u ilk sıraya finansal istikrarı yazdı. Finansal istikrar ve kariyer başlıklarını, aile ve arkadaşlarla daha çok vakit geçirme ve fiziksel sağlık izledi.

Araştırmacılar, sonuçlara ilişkin değerlendirmelerinde son yıllarda dünyanın her yerinde yüksek enflasyonun ve artan yaşam maliyetlerinin tüm kesimlerin önceliklerini belirlediği belirtti. Öte yandan aile ve arkadaşlarla daha çok vakit geçirme ve sağlığa verilen önemin de salgının şekillendirdiği beklentilerden kalan izler olduğu çıkarımı yapıldı.

Türkiye yapay zekâ kullanımında birinci

Son dönemde yetenekleri ve hızıyla tüm çalışan nüfus üzerinde baskı oluşturan yapay zekâ da araştırmanın gündem maddelerinden biriydi. Preply araştırmacıları, küresel çapta yapay zekâ benimsenmesine ışık tutan bulgular da tespit etti. 5 bini aşkın katılımcıdan yüzde 54’ü, aktif olarak yapay zekâ asistanlarını kullandığını söylerken, Z kuşağı katılımcılarda bu oran yüzde 59 ile Y kuşağının (yüzde 50) üzerine çıktı.

Ülke bazında Türkiye’nin yapay zekâ kullanımı açısından diğer tüm ülkeleri geride bıraktığı tespit edildi. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 61’i, başka bir deyişle beş kişiden üçü, yapay zekayı kullandığını söyledi.

Yapay zekâ teknolojisini en hızlı benimseyen ülke olan Türkiye, ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore gibi ülkeleri geride bırakırken, Türk katılımcıların yapay zekadan yararlanma sebepleri arasında başı ‘iş’ çekti. Türkiye’de Z kuşağı ve milenyaller, yapay zekadan en çok iş amaçları için yararlandıklarını ifade etti. Öte yandan ABD ve Japonya, en düşük benimseme oranlarıyla, en güncel yapay zekâ araçlarına adapte olma konusunda dokuz ülke arasında şaşırtıcı biçimde geride kaldı.

Her ülkeden 600 katılımcının dâhil olduğu, dokuz ülkede 5 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, Preply’nin dil ve kültür odaklı araştırmalarını periyodik olarak paylaştığı Preply Blog sitesinde ayrıntılı bir biçimde paylaşıldı.

Yaşlara göre kuşaklar

X kuşağı: 1965-1979

Y kuşağı: 1980-1999

Z kuşağı: 2000-2021