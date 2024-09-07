A Milli Takım'da Arda Güler, Galler ile oynanan maçın son dakikalarında sakatlık geçirerek endişe yarattı. 88. dakikada kaval kemiğine aldığı sert darbenin ardından kendisini yere bırakan 19 yaşındaki futbolcu, saha içinde tedavi gördükten sonra oyuna devam edemeyerek kenara geldi. Tedavi sürecinde yedek kulübesine sekerek dönen genç yıldız, maçın bitimine kısa bir süre kala oyundan çıkarıldı.

İspanya basınına göre Arda İzlanda maçında yok

Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha iyisi için çalışmaya devam" diyerek moral verdi. Fanatik'in haberine göre bu sakatlık, sadece Türkiye'de değil, genç futbolcunun forma giydiği Real Madrid'de ve İspanyol basınında da büyük yankı uyandırdı. Özellikle Diario AS, "Arda Güler hakkında endişeler" başlığıyla haber yaparak, oyuncunun kaval kemiğine aldığı darbe sonrası yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Haberde, Arda'nın sahada ciddi bir acı yaşadığı, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası yedek kulübesine buz torbasıyla döndüğü belirtildi. Haberde ayrıca Arda'nın önümüzdeki İzlanda maçında forma giymesinin zor olduğu da vurgulandı.

Real Madrid şanssız dönemde

Real Madrid tarafında ise sakatlıklarla boğuşan bir dönem yaşanıyor. David Alaba, Jude Bellingham, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga gibi oyuncular da sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalmıştı. Arda Güler'in bu listeye eklenmesi, Real Madrid cephesinde de endişelere yol açtı.

Arda Güler'in durumu netleşmeden önce tıbbi testlerin sonuçları bekleniyor.