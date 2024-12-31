İspanyol devi Real Madrid’in formasıyla bu sezon 5 kupa kazanan milli futbolcu Arda Güler, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. EURO 2024’teki performansıyla da adından söz ettiren Güler, hedeflerini ve sezon değerlendirmesini paylaştı.

“Daha fazla kupa kazanmak istiyorum”

Real Madrid ile ilk sezonunda önemli başarılara imza atan Arda Güler, “Taraftarlar her zaman bizi destekliyor. Biz de onlar için sahada en iyisini yapıyoruz. İlk sezonumda 5 kupa kazandım, umarım daha fazlasını kazanabilirim. Gelecek sezon da aynı başarıları hedefliyorum,” dedi.

Türkiye’de tatil ve sürpriz ziyaretler

Sezonun sona ermesiyle tatil için Türkiye’ye gelen Arda Güler, aile büyüklerini ziyaret ettikten sonra eski takımı Fenerbahçe’ye de uğradı.

‘Gibi’ dizisi setinde görüntülendi

Arda Güler, tatili sırasında Türkiye’nin sevilen dizisi “Gibi” setine konuk oldu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına dizinin meşhur repliği olan “Biz sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz” notunu düşerek takipçilerini güldürdü.