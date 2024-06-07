Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğinde yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan "Atatürk silüeti" bu yıl da görülmeye başlandı. Bir süredir etkili olan güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçiler, bu eşsiz doğa olayını izlemek ve ölümsüzleştirmek için bölgeye akın etti.

Doğanın Büyüleyici Oyunu

Keşfi ve Tarihçesi

1954 yılında bir çoban tarafından fark edilen Atatürk silüeti, ilk kez Adıgüzel Kırmızıgül tarafından görüldü. Bu doğa olayının Türkiye'de geniş kitlelerce duyulması ise 1975'te Erdoğan Kumru'nun çektiği fotoğrafı Genelkurmay Başkanlığı'na göndermesiyle gerçekleşti. O günden bu yana her yıl, özellikle haziran ve temmuz aylarında bu silüet, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Görüntüleme Zamanı ve Şartları

Silüet, haziran başından temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatleri arasında izlenebiliyor. Bu kısa zaman diliminde Karadağlar eteğine düşen gölge, Mustafa Kemal Atatürk'ün belirgin bir silüetini oluşturuyor.

Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Bu yıl da etkili olan güneşli havayı fırsat bilen birçok kişi, Atatürk silüetini izlemek için Ardahan'ın Damal ilçesine geldi. Ziyaretçiler, silüeti izlemek ve fotoğraflamak için seyir terasına akın etti. İstanbul'dan gelen Soner Doğan, "Bu doğa olayını gerçekten izlemek lazım. Herkese tavsiye ediyorum. Bizzat izlemek çok etkili oluyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Unutulmaz Anlar

12 yaşındaki Gökçe Karagül, ailesiyle birlikte bu doğa olayını izlemeye gelmiş ve silüeti ilk kez görmenin heyecanını yaşadı. Bu tür doğal fenomenler, sadece bilimsel açıdan değil, aynı zamanda kültürel ve duygusal anlamda da büyük bir değer taşıyor.

"Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"

Atatürk silüetinin oluşumu, 1995 yılından bu yana her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor. Bu şenlikler, hem yerel halkı hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri bir araya getiriyor. Şenlikler kapsamında çeşitli etkinlikler, konserler ve gösteriler düzenlenerek Atatürk'ün anısı ve doğanın bu eşsiz olayı birlikte kutlanıyor.