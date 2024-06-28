18 yıldır Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, sezon finali yapmasının ardından önemli bir vedaya sahne oldu. İlk bölümden bu yana dizinin yönetmenliğini üstlenen usta yönetmen Orhan Oğuz, ekibe veda etti.

"Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim"

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Şevket Çoruh gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin yönetmeni Orhan Oğuz, dizinin sezon finali yapmasının ardından projeden ayrıldığını duyurdu. Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuya! 18 yıl yönettiğim Arka Sokaklar dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Teşekkürler mesajı

Arka Sokaklar dizisinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda da Orhan Oğuz'a veda edildi. Paylaşımda, "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.