Evde yapılacak aktiviteler
Arkadaşlarınızla evde keyifli zaman geçirmek için film gecesi düzenleyebilir, masa oyunları oynayabilir veya beraber yemek yapma etkinliği gerçekleştirebilirsiniz.
Doğa aktiviteleri
Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ya da piknik, arkadaş grubunuzla dışarıda zaman geçirmenin harika yollarından. Temiz hava ve sohbetin tadını çıkarın!
Yaratıcı aktiviteler
Sanat atölyeleri, seramik yapımı ya da resim çalışmaları, arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi keşfetmek için ideal etkinlikler. Hem eğlenin hem üretin!
Editör: Sezin Türkyılmaz