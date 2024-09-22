Evde yapılacak aktiviteler

Arkadaşlarınızla evde keyifli zaman geçirmek için film gecesi düzenleyebilir, masa oyunları oynayabilir veya beraber yemek yapma etkinliği gerçekleştirebilirsiniz.

Doğa aktiviteleri

Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ya da piknik, arkadaş grubunuzla dışarıda zaman geçirmenin harika yollarından. Temiz hava ve sohbetin tadını çıkarın!

Yaratıcı aktiviteler

Sanat atölyeleri, seramik yapımı ya da resim çalışmaları, arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi keşfetmek için ideal etkinlikler. Hem eğlenin hem üretin!