TİRAN (AA) - Arnavutluk’ta ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisinin (PD) çağrısı ve "hükümetin istifası" talebiyle protesto düzenlendi.

Arnavutluk Meclisi Genel Kurulu'nda oturum düzenlendiği esnada, Meclis binası önünde yapılan protestoda arbede çıktı.

"Hükümetin istifası ve geçici-teknik hükümetin kurulması" talebiyle düzenlenen protestoda göstericiler lastik yaktı, güvenlik güçlerine sis bombası ve farklı cisimler fırlattı. Polis kordonunu aşmaya çalışanlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

PD Milletvekili Flamur Noka, burada yaptığı konuşmada, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Organizatörlere göre protesto, İtalyan medyalarında "Arnavutluk devletinin organize suçla ilişkisi" iddiası üzerine yaptığı bazı yayın ve yazıların ardından Başbakan Edi Rama’nın istifası ve geçici hükümetin kurulması talebiyle düzenleniyor.

Bazı yasa tasarılarının görüşüldüğü Meclis oturumunda da gerginlik yaşandı. Oturumda, muhalefet milletvekilleri Meclis kürsüsünü birkaç kez engelleyerek Genel Kurul'daki çalışmaları sekteye uğrattı.​​​​​​