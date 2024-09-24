Premier Lig'de iyi gidişatını sürdüren Arsenal, İngiltere Lig Kupası 3. turda kendi sahasında İngiltere 1. Lig ekiplerinden Bolton'u ağırlayacak. Londra ekibi Premier Lig'de son olarak Manchester City ile son dakika yediği gol yüzünden 1 puana razı olmuştu. Arteta'nın öğrencileri ligde çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik ile 11 puanda 4. sırada bulunuyor. Arsenal'de sakatlığı bulunan Tomiyasu, Zinchenko, Tierney, Merino, Ödegaard ve son maçta kırmızı kart gören Trossard forma giyemeyecek. Deplasman ekibi Bolton ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 18. sırada bulunuyor. Ian Evatt'ın öğrencileri bu maçtan sürpriz bir sonuç çıkarmak için mücadele edecek.

Arsenal-Bolton maçı ne zaman, saat kaçta?

Emirates'de oynanacak maç 25 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'de başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.