23 Nisan Çarşamba günü oynanacak Arsenal-Crystal Palace maçı Bein Sports beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç saat 22.00'de başlayacak.

Arsenal-Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? (23 Nisan 2025)

İngiltere Premier Lig’de 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor.

Arsenal-Crystal Palace maçı yayın bilgileri

Arsenal ile Crystal Palace arasındaki İngiltere Premier Lig mücadelesi, Bein Sports beIN Connect platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 22.00 olarak açıklandı.

Karşılaşma, şifreli platform üzerinden izlenebilecek.

Arsenal-Crystal Palace maçı yayın platformu ve frekans bilgileri

Bein Sports beIN Connect Yayın Bilgileri:

Bein Sports beIN Connect, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Platforma, ilgili numaralı kanallar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Arsenal-Crystal Palace maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

İngiltere Premier Lig karşılaşması, Londra’da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Maç, 23 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.