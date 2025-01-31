Premier Lig'in 24. haftası futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadeleye sahne olacak. Arsenal, kendi sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.

Arsenal avantaj peşinde

Ligde 23 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Arsenal, topladığı 47 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mikel Arteta’nın öğrencileri, zirve yarışında avantaj elde etmek için sahasında galibiyet arayacak.

Manchester City beklentilerin altında

Son dört sezonun Premier Lig şampiyonu Manchester City, bu sezon beklenen performansı gösteremedi. Pep Guardiola’nın ekibi, 23 maçta topladığı 41 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Zirve yarışında kritik bir dönemeçte olan City, deplasmanda üç puan için sahaya çıkacak.

Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bu dev mücadele, 2 Şubat Pazar günü saat 19:30'da Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Aralarında oynanan maçlar

İki ekip bugüne kadar 192 kez karşı karşıya geldi. Arsenal, bu maçların 94’ünü kazanırken, Manchester City 54 galibiyet aldı. 44 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Takımlardaki eksikler

Arsenal'de yıldız forvet Gabriel Jesus, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek. Manchester City cephesinde ise orta saha oyuncusu Rodri, sezonu kapattığı için sahada olamayacak.

Muhtemel 11’ler

Arsenal:

Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Partey, Rice, Trossard, Martinelli, Havertz

Manchester City:

Ederson, Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Grealish, Haaland

Bu kritik mücadele, şampiyonluk yarışında büyük bir rol oynayacak. Futbolseverler, iki dev ekibin mücadelesini büyük bir heyecanla bekliyor.