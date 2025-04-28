Arsenal ile PSG, 29 Nisan 2025'te UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesinde karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz bilgileri haberimizde.

Arsenal ile PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında karşı karşıya geliyor. 29 Nisan 2025 Salı günü oynanacak olan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve yayıncı kanallar hakkında bilgi arıyor. Karşılaşma, TRT Spor ve İçtimai TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 22:00 olarak belirlendi.

Arsenal-PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Arsenal ile PSG arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı, Türkiye'de TRT Spor kanalından ve Azerbaycan’da İçtimai TV kanalından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, şifresiz olarak izlenebilen bir kanal olup, İçtimai TV ise şifreli yayın yapmaktadır.

TRT Spor canlı izleme frekansı ve platform bilgileri

TRT Spor kanalı, aşağıdaki platformlar üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilir:

Digiturk: 86. Kanal

D-Smart: 86. Kanal

Kablo TV: 133. Kanal

Tivibu: 85. Kanal Östersunds – Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Turkcell TV+: 70. Kanal

Türksat Uydusu: Şifresiz Yayın

İçtimai TV canlı izleme frekansı ve platform bilgileri

İçtimai TV kanalı ise aşağıdaki platformdan erişilebilir:

Azerspace 46E Uydusu: Şifreli Yayın

Arsenal-PSG maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Tarih: 29 Nisan 2025 Salı

Saat: 22:00

Stadyum: Emirates Stadyumu, Londra

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesi, Londra’da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanacak.