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Elite amatör kadınlarda ise Başak Turhan altın madalya kazandı.

Yetişkin amatörler 1. grup kadınlarda Elif Sırma Özel, erkeklerde Uğur Selehattin Aydın, yetişkin amatörler 2. grup kadınlarda Naz Arıcı erkeklerde Ali Erkin Arslan, birinci oldu.

Genç amatörler 1. grup erkeklerde Doğukan Yıldırım, kadınlarda Elif Yalçınkaya, genç amatörler 2. grup erkeklerde Mert Görgülü, kadınlarda ise Hatice Ayca Çelik altın madalya kazandı.

Mixed age 1 kategorisinde Team Synchronist birinci olurken, mixed age 3 kategorisinde ise Team Miracle altın madalya aldı.

Basic novice kategorisinde Team Metropol Novice birinci, Team Turkuaz ikinci oldu.

Juvenile kategorisinde Team Victory birinciliği, Team Unicorn ikinciliği, Team Milenyum üçüncülüğü elde etti.

Pre-juvenile kategorisinde Team Pony birinci, Team Stardust ikinci, Team Minicats üçüncü oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Senkronize Buz Pateni 19 Mayıs Yarışması'nda pre-juvenile, juvenile, basic novice, advanced novice, mixed age I, mixed age III ve junior kategorilerinde 11 kulüpten 271 sporcu dereceye girmeye çalıştı.

SAMSUN (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Amatörler ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

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