Arven İlaç'ın patronu Zafer Toksöz, 1 Temmuz'da konkordato ilan cezası sonrasında bankaların teminatları rızası olmadan üçüncü kişilerin devrettiğini öne sürdü. Zafer Toksöz, bankaların, özellikle Yapı Kredi'nin kendisinden alacakları olmayan teminatları 2022 yılında usulsüz bir şekilde banka dışında üçüncü durumlarda devredildiğini ve bunun sonucunda şirkete büyük zararlar verildiğini belirtti. Toksöz, bu durumun Arven İlaç'ın mali durumunu olumsuz yönde etkilediğini ve konkordato zararlılarının girmelerine neden olduğunu ifade etti.

İddialar ve talep edilen tazminat:

İddia: Teminatların rızasının alınmasından üçüncü kişilerin devredilmesi.

Tazminat talebi: 40 milyon dolar.

Sürecin işleyişi: Adalet Bakanlığı tarafından atanan arabulucu, ilk olarak karşılıklı anlaşmazlıklar arasında anlaşmazlığın çözülmesine çalışır.

Toksöz'ün açıklamaları

Zafer Toksöz, teminatların devrinin şirketin kredi bilitesini bozduğunu ve konkordato ilan yolunu açtığını belirtti. Toksöz, ilişkilerin son dönemlerde yüksek faiz oranlarıyla borçlandığını ve bu durumun bankaların teminat devirleriyle arttığını ifade etti. Toksöz, zararın 40 milyon dolar olduğunu hesapladığını ve bu miktarın tazminat talebinde bulunabileceğini açıkladı.

Arabuluculuk süreci

Toksöz'ün yaptığı başvuru üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından bir arabulucu atanmış olup, Yapı Kredi Bankası ile Toksöz arasındaki ihtilafın bu sürecin devam etmesi bekleniyor. Arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılamazsa, dava mahkemeye taşınabilir.

Şirketin mali durumu

Arven İlaç'ın mali durumu, konkordato süreci ve ilişkilerle olan ilişkileri, sektördeki rekabet koşulları ve finansal zorluklarla nasıl başa çıkma perspektifi önem taşıyor. Yapı Kredi Bankası'nın da konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.