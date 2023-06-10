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Buca'da uyuşturucuya 1 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar yeşil reçeteye tabi hap ile esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. 

Buca'da uyuşturucuya 1 tutuklama
10 Haziran 2023 Cumartesi 10:56

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; ilçede K.D.B. isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile şüphelinin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada, bir miktar esrar maddesi, 1 hassas terazi, 56 yeşil reçeteye tabi hap, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca
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