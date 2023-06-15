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Miras kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki kardeşin tartışması kanlı bitti. Atilla K. (53), evine gelen kardeşi Yusuf K. (41), tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Miras kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü
15 Haziran 2023 Perşembe 09:56

​Olay, saat 21.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 222/41 sokakta meydana geldi. Yusuf K., iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Atilla K.'nın evine geldi. İki kardeş arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf K., pompalı tüfekle ağabeyi Atilla K.'ya ateş açtı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Atilla K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Atilla K.'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Atilla K.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri ise çevrede yaptığı araştırmada olaydan sonra kaçan şüpheli Yusuf K.'yı tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Kardeşinin silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitiren Atilla'nın eşinden ayrıldığı ve çocuklarının ise olay sırasında il dışında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca
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