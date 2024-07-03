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Eğitimde ASBÜ-SİM ve ASBÜ Sosyokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi deneyimleri anlatıldı.

Bakü Devlet Üniversitesi merkez kampüsünde ASBÜ-Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM) Müdürü Prof. Dr. Erdal Akdeve ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çetin Önder tarafından sosyal inovasyon, girişimcilik, ekosistem ve sosyal etki araştırma yöntemleri konularında gerçekleştirilen oryantasyon eğitimine Bakü'deki üniversitenin çeşitli fakültelerinden akademisyenler katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre eğitim 1-2 Temmuz'da Bakü'de gerçekleştirildi.

ANKARA (AA) - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin ( ASBÜ ) "Araştırma ve Girişimcilik Ekosistemi" modeline ilişkin Bakü Devlet Üniversitesindeki akademisyenlere eğitim verildi.

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