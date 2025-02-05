Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, Orta Doğu’daki etkisini artırmak için Umman’ın başkenti Maskat’ta yeni ofisini açtı. Katar, BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün’deki mevcut ofislerine bir yenisini ekleyen ASELSAN, bölgedeki savunma teknolojisi pazarında daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

Körfez’de stratejik hamle

Açılış törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un yanı sıra TUSAŞ, HAVELSAN ve ROKETSAN yöneticileri de katıldı.

Haluk Görgün, "Bu adım, Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle askeri ve ticari bağlarını derinleştirmek adına kritik bir hamledir. ASELSAN, oyun değiştirici savunma teknolojileri üretmeye devam edecek" dedi.

Ahmet Akyol ise "Maskat ofisi, yalnızca Umman’a değil, komşu ülkelerin güvenliğine de katkı sağlayacak. Pazarlama, ticaret ve satış sonrası destek hizmetlerine odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

1 milyar dolar ihracat anlaşması ile rekor!

ASELSAN, 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde savunma ihracatı anlaşmasına imza atarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Doğrudan ihracat: 217 milyon dolar

Dolaylı ihracat: 291 milyon dolar

Toplam ihracat hacmi: 508 milyon dolar

ASELSAN, 92 ülkeye küresel erişim sağladı

2024 yılında 7 yeni ülkeyle daha anlaşma sağlayan ASELSAN, toplamda 92 ülkeye ihracat yapar hale geldi.

ASELFLIR-500, hava platformlarında keşif ve hedefleme kabiliyetlerini üst seviyeye taşıyan elektro-optik sistemi ile küresel pazarda büyük ilgi görüyor. İlk üretim yılında 16 ülke tarafından satın alınan ASELFLIR-500, ASELSAN’ın küresel başarısını perçinledi.