Bu anlaşma, hava platformları için aviyonik süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi içeriyor.

ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında imzalanan bu büyük anlaşma, Türkiye'nin savunma sanayisindeki stratejik hedeflerini bir adım daha ileri taşıyor. ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, proje kapsamında geliştirilecek aviyonik süitler, 2025-2028 yılları arasında teslim edilecek.

Yüksek teknoloji ile güvenliği artıran sistemler

Anlaşma, hava platformlarının teknolojik kapasitelerini artırmayı ve Türkiye'nin savunma gücünü pekiştirmeyi hedefliyor. ASELSAN, bu projede geliştireceği aviyonik süitlerle hava araçlarının güvenlik ve performansını üst düzeye çıkarmayı planlıyor.

Türkiye’nin savunma gücünde önemli adım

Bu anlaşma, Türkiye'nin yerli savunma sanayisinin yeteneklerini güçlendirme yönünde attığı önemli adımlardan biri olarak görülüyor. ASELSAN ve TUSAŞ'ın iş birliği, yerli üretimin ve mühendisliğin başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki bu tür büyük ölçekli projeler, ülkenin uluslararası alandaki konumunu güçlendirirken, yerli teknolojinin de gelişimine katkı sağlıyor.