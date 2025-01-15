Türk dans dünyasının simge isimlerinden Tanyeli, uzun süredir kanserle mücadele ediyor. Sevenlerinin ve dostlarının desteğiyle güçlü kalmaya devam eden Tanyeli, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündemde. Bir dönemin rakip isimlerinden Asena, Tanyeli'yi hastanede ziyaret ederek dostluklarını pekiştirdi.

Asena, ziyaretinde yanında büyük bir peluş ayı götürerek, Tanyeli'ye moral verdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Tanyeli’nin peluş ayıya sarılarak gülümsediği, Asena’nın ise arkadaşına destek olmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Bu anlamlı buluşma, geçmişte sıkça kıyaslanan iki ünlü ismin dostluğunu yeniden gündeme taşırken, Tanyeli’ye moral olan ziyaret sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.