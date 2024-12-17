2025 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek için görüşmeler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan ilk toplantı 10 Aralık’ta gerçekleştirilmiş, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil etmişti.

Görüşmelerin ikinci turu, dün yine bakanlıkta basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.

Kritik nitelikteki üçüncü toplantının tarihi de belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden bir araya gelecek. Bu toplantıda taraflar tarafından ilk rakamların masaya getirilmesi bekleniyor.

Mevcut asgari ücretin maliyeti 23 bin 502 lira

2024 yılı itibariyle asgari ücret net 17 bin 2 lira 12 kuruş, brüt olarak ise 20 bin 2 lira 50 kuruş seviyesinde uygulanıyor. Bir işçi için işverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Asgari ücrette belirlenecek yeni rakam; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, doğum ve askerlik borçlanmaları gibi birçok kalemi doğrudan etkileyecek. 19 Aralık’taki toplantının ardından, dördüncü ve son toplantının kısa süre içinde yapılarak yeni ücretin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.