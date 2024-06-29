ORC Araştırma’nın anketine göre, Türkiye'de asgari ücreti yeterli bulmayanların oranı yüzde 77,6. Asgari ücretle ilgili yeni düzenleme Aralık ayında değerlendirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette artış olmayacağını belirtti ve göstergelerin olumlu geldiğini, yeni asgari ücretin Aralık ayında belirleneceğini açıkladı. Ancak milyonlarca çalışan, asgari ücretin artırılmasını bekliyor.

ORC Araştırma, 10-14 Haziran tarihleri arasında 5 bin 620 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anketin sonuçlarına göre, Türkiye'de uygulanan asgari ücreti yeterli bulanların oranı oldukça düşük.

Anket Sonuçları:

Evet, yeterli: %8,9

%8,9 Hayır, yetersiz: %77,6

%77,6 Fikrim yok: %13,5

Asgari Ücret Yeterli Bulunmuyor

Anket sonuçları, asgari ücretin büyük bir kesim tarafından yeterli bulunmadığını gösteriyor. Yüzde 77,6'lık kesim, mevcut asgari ücretin geçimlerini sağlamada yetersiz olduğunu ifade ediyor. Yüzde 8,9'luk bir kesim ise asgari ücreti yeterli buluyor. Geri kalan yüzde 13,5'lik kesim ise bu konuda net bir görüş belirtmiyor.

Aralık Ayında Yeni Düzenleme Bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretteki yeni düzenlemenin Aralık ayında değerlendirileceğini belirtti. Bu süreçte, ekonomik göstergeler ve enflasyon gibi faktörler göz önünde bulundurularak yeni bir asgari ücret belirlenmesi bekleniyor.

Çalışanların Beklentisi Yüksek

Milyonlarca çalışan, geçim sıkıntılarını hafifletecek bir ara zam beklentisi içinde.