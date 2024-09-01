Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Açıkgözoğlu, çocukluk çağı aşılarının sadece bireysel sağlık için değil, aynı zamanda toplum sağlığının korunması açısından da kritik bir rol oynadığını vurguladı. Dr. Açıkgözoğlu, aşılamanın sağlıklı nesiller yetiştirmek için vazgeçilmez bir uygulama olduğunu belirtti.

Anne Sütü ve Antikorlar Yeterli Değil

Bebeklerin, doğumdan önce anneden aldığı antikorlar ve doğum sonrasında anne sütüyle sağlanan koruma sayesinde birçok hastalığa karşı belirli bir süre korunduğunu ifade eden Dr. Açıkgözoğlu, "Ancak bu koruma geçicidir ve zamanla azalır," dedi. Bu nedenle, bebeklerin ve çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesi için aşıların hayati önem taşıdığını ekledi.

Aşı Takvimi: Sağlıklı Bir Gelecek İçin Adımlar

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan aşı takvimi, çocukların belirli başlı hastalıklara karşı bağışıklık kazanmasını sağlamak için oluşturuluyor. Dr. Açıkgözoğlu, ülkemizde çocukluk döneminde 13 farklı hastalığa karşı rutin olarak yapılan aşıların, bu hastalıkların yayılmasını engellediğini ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Özel Aşılar da İhmal Edilmemeli

Rutin aşıların yanı sıra, bazı özel aşıların da çocukların sağlığını korumada önemli olduğunu hatırlatan Dr. Açıkgözoğlu, "Bu özel aşılar, belirli risk gruplarında veya salgın dönemlerinde ekstra koruma sağlar. Ailelerin bu konuda bilinçli olup, çocuklarını aşı takvimine uygun olarak aşılatmaları, hem çocuklarının sağlığını koruyacak hem de toplum sağlığına büyük katkı sağlayacaktır," şeklinde konuştu.

Dr. Açıkgözoğlu, aşıların bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve her bireyin bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.