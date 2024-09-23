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Ülkemizin gümüş madalya kazandığı 2001 Avrupa Şampiyonası'nda pivot olarak kadroda bulunan Asım Pars , kariyeri boyunca tam 11 farklı Türk takımının formasını giydi. Pars, 2012/2013 sezonunun ardından profesyonel basketbol kariyerini sonlandırmıştı.

Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi. Eski milli basketbolcu Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülker spor , TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giydi. Asım, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

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