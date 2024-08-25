İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-22 Ağustos tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan kapsamlı denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, bu süre zarfında ülke genelinde 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi ve trafik kurallarını ihlal eden toplam 450 bin 334 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

9 bin 354 araç trafikten men

Denetimler sırasında en çok karşılaşılan ihlaller arasında hız limitlerinin aşılması dikkat çekti. Toplamda 129 bin 459 sürücü hız sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı. Ayrıca, araçlarının periyodik muayenesini yaptırmayan 24 bin 796 sürücüye, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884 sürücüye ve sürücü belgesi olmadan araç kullanan 15 bin 249 kişiye de ceza kesildi. Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 354 araç ise trafiğe çıkmaktan men edildi.

"Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım"

Bakan Yerlikaya, özellikle trafikte aşırı hızın tehlikelerine vurgu yaptı. “2024 yılının ilk 7 aylık döneminde meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35’i, yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle oluşmuştur,” diyen Yerlikaya, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin sıkılaştırıldığını belirtti. Ülke genelinde şehir içi ve şehirlerarası yollarda ortalama hız tespit sistemleri ve mobil radar araçları ile denetimler artırıldı. Yerlikaya, sürücülere hitaben, “Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda ve otobüslerde emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim” şeklinde uyarılarda bulundu.

Denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uymanın ve hız limitlerine dikkat etmenin kazaları önlemede hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırlattı. Denetimlerin amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri, yolcuları sevdiklerine güvenli bir şekilde kavuşturmaktır. Bu bilinçle, sürücülerin kurallara uymaları konusunda duyarlı olmaları istendi.