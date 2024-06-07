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Geçen yıl 22 kez Trabzon Limanı'na gelen kruvaziyerin, bu yıl 27 sefer yapmasının planlandığı bildirildi.

Turistler, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden, 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer Trabzon Limanı'na ulaştı.

TRABZON (AA) - Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan " Astoria Grande " adlı kruvaziyer, 788 yolcusu ile bu yıl 10'uncu kez Trabzon Limanı'na giriş yaptı.

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