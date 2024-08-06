Küresel gerilimlerin ve Orta Doğu'daki krizlerin arttığı bu günlerde, "3. Dünya Savaşı" ihtimali sıkça gündeme geliyor. Bu bağlamda, Hindistanlı astrolog Kushal Kumar, savaşın başlangıcıyla ilgili daha önce birçok tahminde bulunmuştu. Ancak önceki tahminleri tutmayan Kumar, en son 14-15 Ağustos tarihlerinde olası bir savaşın başlayabileceğini öngörüyor.

14-15 Ağustos'a dikkat!

Kumar, savaşın potansiyel başlangıç tarihi olarak 14-15 Ağustos tarihlerini belirtti. Bu tarihlerde küresel gerilimlerin artabileceğini ve bu yüzden "azami dikkat ve özen" gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Kumar, “14 ve 15 Ağustos tarihlerinde olası savaş sıcak noktalarıyla ilgili endişe verici kaygıların temposu sürecektir. Bu tarihlerde dünya genelinde dikkatli olunmalı” dedi.

Kushal Kumar, daha önce 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı için 18 Haziran, 26 veya 28 Temmuz ve 4-5 Ağustos tarihlerine işaret etmişti. Neyseki Kumar’ın önceki tahminleri tutmadı.