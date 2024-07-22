Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan bir grup gönüllü genç, Muharrem ayı dolayısıyla Suriye sınırında nöbet tutan asker ve polisler için aşure yaptı. Kadınlar, tamamı hayırseverler tarafından karşılanan malzemeleri pişirip aşure yaptı. Dev kazanlarda yapılan aşure küçük paketlere konularak sınıra gönderildi. Sınır birliklerini tek tek gezen gençler, aşureleri nöbet tutan askerlere dağıttı.

Asker ve polislerin yanı sıra bölgedeki çocuklar da unutulmadı

Askerlerin yanı sıra polisleri de unutmayan gençler, karakol ve uygulama noktalarına giderek polislere aşure ikram etti. Kenar mahallelere de giden gençler, sokaklarda oynayan çocuklara aşure dağıttı. Aşure alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Etkinlik her yıl "Çocuklar Mutlu Olsun Yeter " projesi kapsamında tekrarlanıyor

Her yıl sınırda nöbet tutan askerler ile ilçede yaşayan çocuklara aşure dağıttıklarını söyleyen Çocuklar Mutlu Olsun Yeter adlı gönüllü grubun temsilcisi Elif Bulut, “Arkadaşlarımızla birlikte çeşitli bölgelerde aşure dağıtımı yaptık. Sınırda nöbet tutan askerlerimizi de unutmadık. Bu geleneğimiz her sene devam ediyor. Allah nasip ederse seneye de tekrar devam edecek" diye konuştu.