11 Ağustos 2024, Pazar günü saat 21:00'de, komedi dünyasının ünlü ismi Ata Demirer, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. "Ata Demirer Gazinosu" isimli gösterisiyle yaz turnesine çıkan Demirer, gazino konseptini mizah ile birleştirdiği özel formatıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Kış sezonunda kapalı gişe oynayan ve büyük beğeni toplayan bu gösteri, yaz turnesi kapsamında Çeşme'de de izleyiciyle buluşacak. Demirer'in etkileyici performansı ve mizahi yeteneğiyle hazırladığı bu özel şov, yaz akşamlarını neşelendirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.