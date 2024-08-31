İstanbul Kartal'da yaşayan Burak Keleş, sosyal medya üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmenine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlar yapması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Keleş’in, TCK 216 ve Atatürk’e hakaret suçlarından yargılanacağı belirtildi.

Sosyal medyada tepki gösterildi

Alınan bilgiye göre, Burak Keleş, sosyal medya hesabından yaptığı bir videoda CHP'li Kartal Belediyesi'ni hedef alarak, "Kartal'ı b.k götürüyor. B.kun içinde yüzelim, bir tane çöpü alıp bir yerden bir yere koyarsak. Bana ne a... koyayım! Oy veren beynini s..... düşünsün. Şimdi s..... gidin, b.okun içinde yüzün" şeklinde küfürlü ifadeler kullanmıştı. Keleş’in bu açıklamaları, kısa sürede büyük tepki topladı.

Ayrıca Keleş’in Atatürk’e yönelik küfürlü paylaşımlarının da ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları '#BurakKeleşTutuklansın' etiketi altında tepkilerini dile getirdi. Çok sayıda kişi, Burak Keleş’in tutuklanması için adalet talebinde bulundu.

Gözaltına alındı

Gelen tepkiler ve yapılan şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Keleş hakkında gözaltı kararı verdi. Keleş'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.