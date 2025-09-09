İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bornova Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Gazi Paşa’nın Bornova’sı Fotoğraf Sergisi” Dramalılar Köşkü’nde sanatseverlerle buluştu. Atatürk’ün Bornova ile olan tarihi bağlarını gözler önüne seren sergi, Kent Tarihçisi Altan Altın’ın uzun yıllara dayanan arşiv çalışmalarından derlenen 11 nadir fotoğraf ve 15 tarihi gazete kupüründen oluşuyor. Daha önce hiç yayımlanmamış kareler, Bornova’nın kurtuluş sürecindeki önemini ve Atatürk’ün ilçeye olan özel ilgisini gün yüzüne çıkarıyor.

Atatürk ve Bornova’nın Kurtuluş Süreci

Kent Tarihçisi Altan Altın, serginin hazırlık sürecine dair bilgiler vererek Atatürk’ün Bornova’ya verdiği önemi vurguladı. Altın, Batı Cephesi Karargâhı’nın kurtuluş döneminde Bornova’da bulunması nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçeye neredeyse her gün geldiğini belirtti.

Altın açıklamasında,

“Mustafa Kemal Atatürk, Bornova’da bir Ziraat Mektebi kurulmasını bizzat istemiştir. İzmir’e yaptığı her ziyarette mutlaka bu okula uğrar, öğrencilerle ve öğretmenlerle görüşürdü. Sergide yer alan fotoğraflar, yalnızca bir dönemi yansıtmıyor; aynı zamanda Bornova’nın Atatürk ile olan özel bağını gelecek nesillere aktarıyor.” ifadelerini kullandı.

“Atatürk’ü Bornova’da Anmak Büyük Onur”

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, serginin İzmir’in kurtuluş günü etkinlikleriyle aynı dönemde açılmasının büyük anlam taşıdığını belirterek,

“Atatürk’ün İzmir ve Bornova için taşıdığı değeri bir kez daha hatırlamak bizler için büyük bir gurur. Bu özel çalışmayı bizlerle buluşturan Altan Altın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

19 Eylül’e Kadar Açık Kalacak

Bornovalıların yoğun ilgi gösterdiği sergide, Atatürk’ün Bornova ziyaretlerinden karelerin yanı sıra Bornova Ziraat Mektebi’nin bahçesinden ve ilçenin tarihi noktalarından az bilinen fotoğraflar yer alıyor.

Sergi, 8-19 Eylül 2025 tarihleri arasında Dramalılar Köşkü’nde ziyaret edilebilecek. Bu özel etkinlik, hem Bornova’nın tarihi geçmişine ışık tutuyor hem de Atatürk’ün vizyonunu ve ilçeye olan sevgisini bir kez daha ortaya koyuyor.