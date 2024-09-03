Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur "Türk, öğün, çalış, güven" sözü, tarih boyunca yanlış anlaşılmış ve bu yanlış anlamışlık, dilimize yerleşmiş bir hata olarak kalmıştır. Özellikle "öğün" kelimesi, birçok kişi tarafından "övün" şeklinde algılanmıştır. Bu yanlış anlama, zamanla "ğ" harfinin "v" harfine dönüşmesiyle dilde büyük bir yanlışlığa yol açmıştır.

Gerçekte, "öğün" kelimesi, "öğ" kökünden türetilmiş bir Öztürkçe kelimedir ve "aklını kullan" anlamına gelir. Dolayısıyla Atatürk'ün bu sözünün doğru yorumu, "Türk, aklını kullan, çalış, güven" şeklindedir.

Bu bağlamda, "öğ" kelimesinin "akıl/ us" anlamına geldiğini ve dolayısıyla "öğretmek" ve "öğrenme" gibi kelimelerin de "akıl-landırmak" ve "akıl edinme" şeklinde anlamlandırılabileceğini vurgulamak önemlidir. Atatürk'ün bu önemli mesajı, Türk milletinin düşünsel ve entelektüel kapasitesini kullanarak başarılı ve güvenli bir gelecek inşa etme hedefini taşır.