Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi, 1930 yılında Almanya’da çekildiğinde savaş karşıtı mesajlarıyla büyük tartışmalara yol açmıştı. Film, dönemin Almanya ve Türkiye arasındaki politik ilişkilerine dair önemli bir etki yaratmıştı.

Atatürk’ün özel gösterimi

Mustafa Kemal Atatürk, bu filmi İstanbul Elhamra Sineması’nda özel bir gösterimde izledi. Atatürk filmi çok beğenmiş olmasına rağmen, savaşın felaketlerini gerçekçi bir şekilde yansıttığı için Türkiye’de gösterilmesini sakıncalı buldu. Atatürk, filmi savaş sonrası Türk halkına göstermenin zamanının henüz gelmediğini belirtti.

Sansür ve diploması

Film, Almanya'da naziler tarafından yasaklanmıştı ve bu nedenle Türkiye'de gösterimi de sansüre uğramıştı. Atatürk’ün düşünceleri, filmin Türkiye’de gösterilmesini engelleyen diplomatik ve sansürsel kararları etkiledi. Almanya ile olan diplomatik ilişkiler nedeniyle film gösterimden kaldırıldı.

Alternatif gösterim ve yasağa dönüş

Filmin başka bir versiyonu olan Batı Cephesi Dört Piyade ise Almanya'da yasaklanmadığı için Türkiye'de gösterime girmişti. Ancak nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte bu film de yasaklandı.