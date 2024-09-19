Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 36 takım mücadele edecek. Turnuvada geleneksel grup aşaması yerine lig formatına geçilirken, takımlar 8 maç oynayacak ve puan sıralamasına göre son 16 turu ve play-off durumları şekillenecek.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedeflerken yeni sezon öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Takımın en skorer ismi Antoine Griezmann, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Marco Rose yönetimindeki Leipzig ise bu zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

Maçın hakemi Slovak Kruzliak

Atletico Madrid ve Leipzig arasında oynanacak karşılaşma, 19 Eylül Perşembe günü saat 22:00’da Estadio Metropolitano'da başlayacak. Maçın hakemi Slovak Ivan Kruzliak olacak. Branislav Hancko ve Jan Pozor ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma tabii Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Atletico Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig, Paris Saint-Germain, Leverkusen, Benfica gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. Leipzig ise kadrosuna kattığı Geertruida, Vermereen ve Nusa gibi oyuncularla Avrupa’da başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.