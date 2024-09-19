Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 36 takım mücadele edecek. Turnuvada geleneksel grup aşaması yerine lig formatına geçilirken, takımlar 8 maç oynayacak ve puan sıralamasına göre son 16 turu ve play-off durumları şekillenecek.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedeflerken yeni sezon öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Takımın en skorer ismi Antoine Griezmann, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Marco Rose yönetimindeki Leipzig ise bu zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

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Maçın hakemi Slovak Kruzliak

Atletico Madrid ve Leipzig arasında oynanacak karşılaşma, 19 Eylül Perşembe günü saat 22:00’da Estadio Metropolitano'da başlayacak. Maçın hakemi Slovak Ivan Kruzliak olacak. Branislav Hancko ve Jan Pozor ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma tabii Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Atletico Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig, Paris Saint-Germain, Leverkusen, Benfica gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. Leipzig ise kadrosuna kattığı Geertruida, Vermereen ve Nusa gibi oyuncularla Avrupa’da başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Editör: Engin Keskin