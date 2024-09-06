İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından düzenlenen toplantıda, esnaf odalarının geleneksel değerleri koruma ve AVM'lerin etkilerine karşı koyma konusundaki rolleri tartışıldı. İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, esnafın desteklenmesi ve mesleki standartların korunması gerektiğini belirtti.

Esnaf odalarının önemi ve AVM'lerin etkisi

İstanbul'da gerçekleşen toplantıda, esnaf odalarının karşılaştığı zorluklar ve AVM'lerin küçük esnaf üzerindeki etkileri detaylı şekilde ele alındı. İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, esnaflık geleneğinin ve bu geleneklerin korunmasının önemini vurguladı.

Bozali, esnaflığın sadece bir ticaret faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve ahlaki değerlerle harmanlanmış bir kültür olduğunu ifade etti. AVM'lerin yaygınlaşmasının ardından esnaf odalarının zor durumda kaldığını belirten Bozali, bu durumun dar gelirli vatandaşları daha da zor durumda bıraktığını söyledi. "Esnaf odaları, geleneksel değerleri koruyarak vatandaşlarımızı savunmalıdır," dedi.

İhtisas ve karma odalar arasındaki farklar

Toplantıda, ihtisas odalarının ve karma odaların rolü de konuşuldu. Bozali, esnaf odalarının meslek standartlarını korumadaki eksikliklerine dikkat çekti. İhtisas odaları ile karma odalar arasındaki farklara da değinen Bozali, ihtisas odalarının belirli bir meslek grubuna yönelik hizmet verdiğini, karma odaların ise daha geniş bir esnaf yelpazesine hitap ettiğini belirtti.

Üyelik ve mesleki standartların korunması

Bozali, esnaf odalarının üyelik uygulamalarındaki hataların oda güvenini zedelediğini ve mesleki standartların korunmasını engellediğini ifade etti. "Her meslek grubunun ilgili ihtisas odasına yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu, meslek standartlarının korunmasını sağlar ve sektördeki yeknesaklığı artırır," diye ekledi.

Gelecek için talepler ve öneriler

Başkan Bozali, esnaf odalarının ve ihtisas odalarının temsilcilerinin tam anlamıyla mesleki birliğe katkıda bulunmalarını talep etti. Bu sayede, vatandaşların karşılaştığı risklerin minimize edilebileceğini ve kaliteli hizmetin sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca, kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve vergi gelirlerinin artırılması için düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

Esnafın güçlendirilmesi

Toplantının sonucunda, esnaf odalarının rolünün yeniden gözden geçirilmesi ve AVM'lerin etkilerine karşı daha etkin bir savunma mekanizması oluşturulması gerektiği vurgulandı. Esnaf odalarının mesleki standartları koruma ve vatandaşları destekleme görevlerinin önemine dikkat çekilerek, sektördeki sorunların çözümü için gerekli adımların atılması çağrısı yapıldı.