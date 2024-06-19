İstanbul'un Avrasya Tüneli, 13 Haziran Perşembe günü tarihinde bir kez daha rekor kırdı. Bu tarihte tünelden tam 94 bin 454 araç geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, rekoru sosyal medya hesabından duyurdu.

Avrasya Tüneli, açıldığı 2016 yılından bu yana giderek artan bir araç trafiğiyle önem kazanmaya devam ediyor. Tünel, kullanıcılarına sağladığı yakıt ve zaman tasarrufuyla ülke ekonomisine de yıllık ortalama 200 milyon dolarlık katkı sağlıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi