Avrupa Birliği, Ukrayna'ya yönelik büyük bir finansal destek paketini onayladı. AB Konseyi, Ukrayna'ya 4.2 milyar Euro'luk ilk düzenli ödemenin yapılmasına karar verdi. Bu destek, Ukrayna'nın ekonomik istikrarını ve reform süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

50 milyar euroluk mali destek paketinin İlk ödemesi

AB ülkeleri, Ukrayna'ya 50 milyar Euro'luk toplam mali destek paketinin ilk ödemesi olarak 4.2 milyar Euro'nun sağlanmasını onayladı. Bu ödemeler, Ukrayna'nın ekonomik ve kamu yönetimi reformlarına katkıda bulunacak.

Finansal destek ve reform şartları

AB'nin sağladığı bu fon, Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını güçlendirmeyi ve kamu yönetimini iyileştirmeyi hedefliyor. Ukrayna'nın bu fonlardan faydalanabilmesi için mali yönetim, devlet işletmeleri, iş ortamı ve enerji sektörlerinde gerekli şartları ve reformları yerine getirdiği belirtiliyor.

Ön finansman ve köprü finansmanı

Ukrayna, AB tarafından şu ana kadar köprü finansmanı yoluyla 6 milyar Euro destek aldı. Ayrıca, ülkeye ön finansman olarak 1.89 milyar Euro gönderildi. Bu ön finansman, Ukrayna'nın acil finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanıldı.

Fonun yürürlüğe girmesi

Ukrayna Fonu'nun 1 Mart tarihinde yürürlüğe girdiği duyuruldu. Bu fon, 2024-2027 döneminde Ukrayna'ya hibe ve krediler aracılığıyla toplamda 50 milyar Euro'luk finansman sağlamayı öngörüyor.