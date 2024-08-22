Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 endeksi, yüzde 0,4 değer kazanarak 515,9 puan seviyesine ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 18,496 puanda, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,3 artışla 8.310 puanda işlem görüyor. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 33.362 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.545 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,6 artışla 11.180 puana yükseldi.

Analistler, küresel piyasalarda ABD’de başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndan gelecek mesajların yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti. Sempozyumdan çıkacak mesajların, küresel ekonomik görünüm ve merkez bankalarının para politikalarına dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Euro/Dolar paritesi ve PMI verileri

Dün, euro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,1150 seviyesinden kapanış yaparken, şu dakikalarda 1,1147 seviyesinden işlem görüyor. Euro Bölgesi’nden gelen son veriler ise karışık sinyaller verdi. Almanya’da ağustos ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 42,1 ile beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI ise 51,4 ile öngörülerin altında gerçekleşti. Aynı dönemde, Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI 45,6 ile tahminlerin altında kaldı, ancak hizmet sektörü PMI 53,3 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Gözler Jackson Hole Sempozyumu ve verilerde

Analistler, bugün küresel piyasalarda Jackson Hole Sempozyumu’ndan gelecek haberlerin yanı sıra dünya genelinde açıklanacak olan imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini bildirdi. Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi de yatırımcıların radarında olacak.