UEFA Avrupa Kupaları'nda mücadele eden Türk takımları Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri, İsviçre'de yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Kura çekimi ve saatleri

İsviçre'de gerçekleştirilecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların bir sonraki turdaki rakipleri belli olacak. Kura çekim saatleri şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi: 13.00

13.00 Avrupa Ligi: 14.00

14.00 Konferans Ligi: 15.00

Türk takımlarının durumu

Fenerbahçe

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçında yarın Lugano ile karşılaşacak. Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde 3. ön eleme turundaki rakibi kura çekimiyle netlik kazanacak.

Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor, 2. ön eleme turunun ilk maçında perşembe günü Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı ise 1 Ağustos'ta Trabzon'da yapılacak. Trabzonspor'un tur atlaması durumunda, 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli olacak.

Başakşehir

Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, 2. ön eleme turunun ilk maçında perşembe günü La Fiorita'yı konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos'ta oynanacak. Başakşehir'in bir üst tura çıkması halinde eşleşeceği rakibi kura çekiminde belirlenecek.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri 5 Ağustos'ta belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Galatasaray ve Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off'ta mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleri ise 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura çekimi ile netlik kazanacak.